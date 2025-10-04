O que o Hamas aceitou do plano de paz e o que está em aberto

O plano de 20 pontos que Trump apresentou na última segunda-feira na Casa Branca, aceito inicialmente pelo premiê israelense, Benjamin Netanyahu, propõe o fim imediato da guerra, a libertação dos reféns por parte do Hamas e a formação de um governo de transição para Gaza que estaria supervisionado pelo próprio presidente americano e pelo ex-primeiro-ministro do Reino Unido Tony Blair.

Esse roteiro também contempla a desmilitarização de Gaza e a possibilidade de negociar no futuro um Estado palestino, algo descartado, no entanto, pelo primeiro-ministro israelense.

Confira o que o Hamas disse estar aberto a aceitar e o que foi omitido ou descartado na declaração do grupo.

Libertação de reféns

O Hamas afirmou que libertaria todos os prisioneiros israelenses – tanto os vivos, quanto os restos mortais – "de acordo com a fórmula de troca delineada na proposta do presidente Trump, com as condições de campo necessárias para a implementação da troca". O grupo não especificou quais seriam essas condições, mas afirmou estar pronto para iniciar negociações imediatas para discutir os detalhes.

O plano de Trump prevê a libertação de todos os reféns dentro de 72 horas após a aceitação pública do acordo por Israel. A proposta afirma ainda que Israel libertaria 250 prisioneiros palestinos que cumprem pena de prisão perpétua e mais 1,7 mil detidos após os ataques terroristas de 7 de outubro de 2023, incluindo mulheres e crianças.