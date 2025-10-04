Populista vence eleições ao Parlamento na República Tcheca - O bilionário e ultradireitista Andrej Babis, que se diz "trumpista" e já foi premiê do país, recebeu 34,6% dos votos. Crítico da Ucrânia e ícone anti-imigração, ele precisará de parceiros para governar.Num resultado que deve impulsionar uma agenda populista, anti-imigração e anti-Ucrânia na União Europeia, o ex-premiê Andrej Babis venceu as eleições parlamentares na República Tcheca Andrej Babis. O partido dele, o ANO, teve 34,6% dos votos, segundo resultado preliminar anunciado neste sábado (04/10).

O resultado não garante ao ANO maioria no Parlamento para governar, mas Babis – que negou que seu governo será ruim para a UE e a Otan – já anunciou que pretende conduzir um governo de minoria mesmo assim.

"Queremos salvar a Europa", disse Babis a repórteres. "E somos claramente pró-europeus e pró-Otan."