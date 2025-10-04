Protestos tomam a Europa após Israel barrar ativistas pró-palestinos

Em solidariedade aos ativistas, sindicatos italianos convocaram uma greve geral que afetou largamente a malha ferroviária em todo o país e o transporte público em grandes cidades como Milão e Roma.

Na sexta-feira, protestos em diversas cidades italianas atraíram entre 400 mil (nos cálculos do governo italiano) e 2 milhões de pessoas (segundo a organização).

O governo da primeira-ministra Giorgia Meloni, de ultradireita, tem criticado as manifestações e sugerido que elas seriam só uma desculpa para esticar o fim de semana.

Mas mesmo Meloni, que condicionou o reconhecimento de um Estado palestino à libertação de todos os reféns detidos pelo Hamas em Gaza e à inabilitação política do grupo, tem feito acenos recentes à causa palestina. Ela já afirmou que há "vítimas inocentes demais" sofrendo com o conflito, e que as ações de Israel em Gaza "passaram do princípio da proporcionalidade".

Atos também em outras metrópoles europeias

Ao longo da semana, protestos semelhantes aos da Itália – embora de menor porte – foram registrados em outras metrópoles europeias, como Barcelona (Espanha), Lisboa (Portugal), Paris (França), Dublin (Irlanda), Genebra (Suíça), Berlim (Alemanha) e Istambul (Turquia).