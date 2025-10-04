Roda dos expostos: o mecanismo medieval que serviu para salvar crianças do abandono no Brasil

O dispositivo, de funcionamento simples, era uma roda circular com um bocal de cerca de 50 centímetros – que ficava voltado para a rua, ao lado da porta da instituição. Dentro, havia um pequeno colchão. A pessoa deixava ali o filho rejeitado, girava uma manivela que fechava a frente e, girando, abrisse o acesso do lado interno. E tocava um sino, que avisava aos responsáveis, geralmente uma freira, que havia uma criança deixada para os cuidados.

15% dos bebês eram abandonados

O primeiro enjeitado foi deixado ali em 4 de outubro de 1825, conforme relata o historiador Antonio Barreto do Amaral, em seu Dicionário de História de São Paulo. Para manter a estrutura, a Câmara passou a destinar para a instituição 12,5% de seu orçamento.

O sistema foi criado para resolver um problema grave. Segundo levantamento de Marcilio, naquele início de século 19, 15,9% de todos os bebês nascidos livres em São Paulo eram abandonados pelas ruas e córregos. A grande maioria não sobrevivia.

No Brasil, o modelo era já praticado em Salvador, que inaugurou a primeira roda da colônia, em 1726; no Rio de Janeiro, desde 1738, e em Recife, em 1789. Ao longo do século 19, depois da instalada em São Paulo, outras dez começaram a funcionar no território brasileiro.

"A roda foi instituída para garantir o anonimato do expositor, evitando-se […] o mal maior, que [na visão daquele contexto] seria o aborto e o infanticídio”, pontua Marcilio, em seu livro. "Além disso, a roda poderia servir para defender a honra das famílias, cujas filhas teriam engravidado fora do casamento.”