Sanae Takaichi deve se tornar a primeira mulher a liderar o Japão

Como a coalizão governista possui o maior número de cadeiras no parlamento, Takaichi é a favorita para assumir o cargo. Se eleita, ela será a quarta premiê japonesa em apenas cinco anos e a primeira mulher a comandar o país asiático.

Takaichi, a única mulher entre os cinco candidatos para assumir a liderança do PLD, venceu o segundo turno contra o moderado Shinjiro Koizumi, de 44 anos, que é ministro da Agricultura.

Desafios da nova líder

Quando foi ministra de Segurança Econômica e de Assuntos Internos, Takaichi adotou uma agenda fiscal expansionista para a quarta maior economia do mundo. Ela assume um partido em crise, que vem perdendo seu eleitorado mais jovem. Pequenos partidos populistas de direita, especialmente o ultradireitista Sanseito, ganharam popularidade nos últimos anos.

"Recentemente, tenho ouvido declarações duras em todo o país, dizendo que não sabemos mais o que o PLD representa. Esse senso de urgência me impulsionou. Eu queria transformar a ansiedade das pessoas sobre seu cotidiano e seu futuro em esperança", afirmou Takaichi. "Com todos vocês, inaugurámos uma nova era para o PLD."

Takaichi, que afirma que sua heroína é Margareth Thatcher – a primeira mulher a se tornar primeira-ministra do Reino Unido – é defensora da estratégia conhecida como "abenomics", do falecido premiê Shinzo Abe, que prevê grandes gastos e uma política monetária flexível para impulsionar a economia.