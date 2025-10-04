Stephen King lidera lista de autores censurados em escolas nos EUA - Escritor sofreu 206 vetos em todo o país. Segundo organização, obras de 2,6 mil autores, incluindo um brasileiro, que tratam de temas de sexualidade, racismo e gênero são as mais proibidas em escolas dos EUA.O escritor americano Stephen King, dono de best sellers de terror, suspense e fantasia, é o autor mais censurado em escolas americanas, segundo levantamento publicado nesta quarta-feira (01/10) pela organização Pen America, que defende a liberdade de expressão no meio literário.

Conhecido por obras como O Iluminado, o autor sofreu 206 vetos de 87 diferentes títulos. Seus livros mais mirados são a coleção À Espera de um Milagre, além de Belas Adormecidas, Tripulação de Esqueletos e A Coisa, proibidos em cinco distritos cada.

Os vetos não se restringem a livros de terror. Escritores de fantasia como J. K. Rowling, George Martin e Neil Gaiman também estão na lista, além de autores que exploram temas como racismo, identidade e gênero, como a poeta Rupi Kaur e a vencedora do Nobel de Literatura Toni Morrison.