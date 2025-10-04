Trump oferece prêmio de US$ 2,5 mil a crianças imigrantes que deixarem os EUA - Oferta para "realocação" de menores desacompanhados a partir dos 14 anos foi feita pela Casa Branca em carta enviada a abrigos. Mais de 2,1 mil crianças estão hoje sob custódia federal nos EUA.O governo de Donald Trump nos Estados Unidos está oferecendo um prêmio único de 2,5 mil dólares (R$ 13,3 mil) a crianças imigrantes que regressem voluntariamente aos seus países de origem, segundo uma carta enviada nesta sexta-feira (03/10) a abrigos e confirmada por autoridades americanas de imigração.

Segundo o documento, enviado pelo Escritório de Reassentamento de Refugiados do Departamento de Segurança Interna, o "auxílio único de realocação" é válido para menores desacompanhados a partir dos 14 anos de idade, mas não incluirá cidadãos mexicanos a menos que eles já tenham se comprometido a deixar os EUA antes.

A oferta será feita primeiro a adolescentes de 17 anos, segundo comunicado do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos EUA (ICE, na sigla em inglês).