Ataque russo na Ucrânia coloca Polônia em alerta - Bombardeios deixaram cinco mortos e atingiram região próxima à fronteira polonesa. Varsóvia desloca caças para a área e aciona defesa terrestre.Um intenso ataque russo na madrugada deste domingo (05/10) deixou ao menos cinco mortos na Ucrânia, segundo autoridades ucranianas, e levou a Polônia a mobilizar caças para proteger seu espaço aéreo.

Os bombardeios causaram quatro mortes na região de Lviv, que faz fronteira com a Polônia, onde um parque industrial foi incendiado e partes da cidade ficaram sem energia elétrica. O prefeito de Lviv, Andriy Sadovyi, pediu que a população permaneça em casa enquanto as autoridades combatem diversos focos de incêndio.

Em Zaporíjia, no sudeste da Ucrânia, uma pessoa morreu e outras nove ficaram feridas num ataque combinado que deixou mais de 73 mil ucranianos sem eletricidade, segundo o governador da região Ivan Fedorov.