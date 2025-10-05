Ativistas de flotilha pró-Gaza acusam Israel de maltratar Greta Thunberg na prisão

Segundo a ONG isralense Adalah, que dá aconselhamento jurídico sobre direitos da minoria árabe em Israel e apoiava a flotilha, alguns ativistas detidos tiveram acesso negado a advogados, água, remédios e banheiros por um período entre 36 e 40 horas.

A Adalah afirma que eles também teriam sido "forçados a ajoelhar com as mãos atadas por ao menos cinco horas, depois que alguns participantes entoaram gritos de 'Palestina livre'", e mantidos em celas "superlotadas".

Alguns teriam sido ainda "obrigados" a dormir no chão em condições "duras e insalubres", enquanto uma mulher muçulmana teria sido forçada a trocar seu hijab (véu islâmico) por uma camisa e outros teriam sofrido "restrições" para realizar suas orações.

Israel nega. "Todas as alegações do Adalah são mentiras absolutas. É claro que todos os detidos [...] tiveram acesso a água, comida e banheiros; eles não tiveram negado o acesso a aconselhamento jurídico, e todos os seus direitos legais foram totalmente respeitados", disse um porta-voz do ministério israelense do Exterior à Reuters.

Neste domingo, o próprio Ben-Gvir declarou estar "orgulhoso de que estejamos tratando os 'ativistas da flotilha' como apoiadores do terrorismo". "Qualquer um que apoie o terrorismo é um terrorista e merece as condições apropriadas para terroristas", afirmou em nota.

O ministro israelense de Segurança Nacional disse ter inspecionado os barcos apreendidos pessoalmente e não ter visto "nenhuma ajuda ou humanidade", e sim "um barco cheio de gente que finge ser ativista de direitos humanos, mas na verdade veio para apoiar o terrorismo e se divertir às nossas custas".