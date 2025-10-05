Ciúme, divórcio e ciências duvidosas: 7 curiosidades do Prêmio Nobel

Pelo acordo de divórcio firmado em 1919, Albert Einstein prometeu à sua ex-mulher Mileva Maric que lhe entregaria todo o dinheiro que ele receberia caso ganhasse um Nobel. Quando o físico foi finalmente laureado em 1921, ele cumpriu a promessa e transferiu todo o dinheiro do prêmio a Maric, garantindo a ela e seus filhos uma certa segurança financeira.

3. Sem Nobel para a Teoria da Relatividade

O comitê do Prêmio Nobel rejeitou laurear Einstein pela Teoria da Relatividade. O grupo, que preferia evidências experimentais, considerava essa tese muito especulativa e teórica. Einstein recebeu um Nobel somente quando a pressão da comunidade científica internacional aumentou.

O físico, porém, foi laureado pela sua teoria do efeito fotoelétrico, que poderia ser medida e verificada. Durante a cerimônia de premiação, o comitê evitou mencionar a teoria fundamental de Einstein sobre a lei da gravitação e suas relações com as forças da natureza. Apesar de ignorada pelo prêmio, essa teoria molda até hoje a forma como muitos cientistas abordam vários aspectos do mundo natural.

4. O mito do ciúme de Nobel

Há uma lenda popular que afirma que Alfred Nobel optou por não conceder um prêmio para matemática porque sua esposa teria tido um caso com um matemático. A história é falsa. O idealizador do prêmio nunca se casou.