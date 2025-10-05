Desinformação prejudica aceitação de dieta saudável - Dieta da saúde planetária pode combater as mudanças climáticas e salvar 15 milhões de vidas por ano. No entanto, ela enfrenta resistência com a propagação de fake news.Uma dieta saudável, não só para humanos, mas também para o planeta, incluiria um cardápio variado e rico em nozes, legumes, grãos integrais, frutas e verduras e com menos carne, lacticínios e açúcar. Essa é conclusão da Comissão EAT-Lancet, um órgão científico independente que trabalha com a influente revista médica britânica.

O grupo apresentou nesta sexta-feira (03/10) uma atualização de seu relatório divulgado em 2019 sobre dietas saudáveis que também são benéficas para o meio ambiente. "Os sistemas alimentares geram cerca de 30% das emissões globais de gases do efeito estufa", destaca Johan Rockström, copresidente da comissão e diretor do Instituto Potsdam para Pesquisa de Impacto Climático.

Rockström ressalta que novas pesquisas realizadas em mais de 35 países mostram que incluir alimentos saudáveis nas diretrizes alimentares, combater a perda e o desperdício de alimentos, escolher produtos locais e adotar práticas agrícolas sustentáveis podem reduzir o estresse ambiental e cortar essas emissões em mais da metade, além de prevenir até 15 milhões de mortes prematuras por ano.