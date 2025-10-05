Fruta mais fedida do mundo engana alemães e bombeiros são chamados para vazamento de gás

O Corpo de Bombeiros da cidade de Wiesbaden, no estado alemão de Hessen, recebeu quatro chamados ontem para lidar com o que moradores acreditavam ser um vazamento de gás - mas, na verdade, era apenas o cheiro exalado por uma singela fruta.

O durian, originário do Sudoeste Asiático e conhecido como fruto mais fedido do mundo, emite um odor muito semelhante ao do gás encanado e chamou a atenção de pessoas que passavam por um shopping center em um edifício da cidade.

No primeiro chamado, a brigada não conseguiu detectar a presença de gás, apesar dos esforços empreendidos; o prédio, aliás, sequer dispunha de uma tubulação de gás. Mesmo assim, novos chamados fizeram os bombeiros voltarem ao local na mesma noite.