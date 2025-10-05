Fruta mais fedida do mundo engana alemães e bombeiros são chamados para vazamento de gás
O Corpo de Bombeiros da cidade de Wiesbaden, no estado alemão de Hessen, recebeu quatro chamados ontem para lidar com o que moradores acreditavam ser um vazamento de gás - mas, na verdade, era apenas o cheiro exalado por uma singela fruta.
O durian, originário do Sudoeste Asiático e conhecido como fruto mais fedido do mundo, emite um odor muito semelhante ao do gás encanado e chamou a atenção de pessoas que passavam por um shopping center em um edifício da cidade.
No primeiro chamado, a brigada não conseguiu detectar a presença de gás, apesar dos esforços empreendidos; o prédio, aliás, sequer dispunha de uma tubulação de gás. Mesmo assim, novos chamados fizeram os bombeiros voltarem ao local na mesma noite.
Após inspecionarem as lojas do shopping, os bombeiros finalmente encontraram o durian dentro de um mercadinho asiático. Segundo a corporação, a explicação mais plausível é que o sistema de ventilação do shopping tenha espalhado o cheiro por todo o edifício.
Mas justo quando o mistério parecia solucionado, alguém voltou a acionar os bombeiros pelo mesmo motivo de suspeita de vazamento de gás, desta vez em outro edifício. Só então descobriu-se que o cheiro sentido por moradores na escadaria vinha, na verdade, do apartamento de um vizinho que também apreciava a iguaria.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.