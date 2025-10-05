Perda de fiéis faz igrejas repensarem uso de espaços na Alemanha - Sem fiéis e pressionados por altos custos de manutenção, templos abrem suas portas a atividades incomuns: prática de esportes, eventos culturais e até mesmo baladas - tudo secular.Há anos a perda de fiéis aflige as igrejas na Alemanha – tanto a católica quanto as de linha protestante, que estão cada vez mais vazias. Não raro, a cena se repete também em templos centenários, cuja manutenção custa caro.

"Já não precisamos mais de metade das igrejas, e temos que encontrar outras possibilidades", admite a Igreja Evangélica na Alemanha Central (EKM), entidade responsável pelos estados da Saxônia-Anhalt e Turíngia e partes da Saxônia e de Brandemburgo.

"No futuro, de cada dez igrejas, quatro ou cinco não serão mais usadas somente como espaço de culto", afirmou a professora e pesquisadora Stefanie Lieb, do Instituto de História da Arte da Universidade de Colônia, à emissora alemã WDR.