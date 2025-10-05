Qual é o poder do Hamas após dois anos de guerra em Gaza

Antes do começo do atual conflito, estimava-se que o grupo palestino possuía entre 25 mil e 30 mil combatentes. Nos últimos dois anos, várias fontes de segurança israelense afirmam que entre 17 mil e 23 mil integrantes do Hamas foram mortos.

As Forças de Defesa de Israel (FDI) não oferecem nenhuma prova sólida sobre o número de mortos entre os combatentes do Hamas. Muitos observadores sugerem que essas baixas podem ser consideravelmente menores do que o divulgado.

Quando o conflito completou um ano, em outubro de 2024, relatórios detalhados da FDI contabilizavam 8,5 mil combatentes mortos, segundo o monitor de conflitos baseado nos Estados Unidos Armed Conflict Location and Event Data (ACLED). "Esse número inclui integrantes de outros grupos armados e possivelmente outros membros não combatentes do Hamas", acrescenta o monitor.

Um banco de dados israelenses confidencial, citado pela imprensa britânica e israelense, parece confirmar essa suspeita. Segundo essa fonte, até maio de 2025, apenas 8,9 mil combatentes identificados como do Hamas ou da sua aliada Jihad Islâmica morreram ou estão provavelmente mortos. Isso significa que mais de 80% dos mais de 66 mil mortos em Gaza são civis, concluíram as publicações.

Milhares de novos recrutas

O ACLED sugeriu que o Hamas pode ter recrutado mais combatentes nos últimos dois anos. No início de 2025, autoridades de inteligência dos EUA disseram à agência de notícias Reuters que acreditavam que o grupo palestino poderia ter alistado de 10 mil a 15 mil novos membros.