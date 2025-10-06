Centenas de alpinistas ficam presos no Monte Everest após nevasca - Tempestade de neve sitiou 200 montanhistas acampados a quase 5 mil metros de altura na face leste da montanha. Outros 350 foram resgatados.Uma tempestade de neve no Monte Everest, na região do Tibete, deixou centenas de montanhistas presos em acampamentos turísticos localizados na encosta leste da montanha entre sexta-feira e domingo (05/10), segundo informaram meios de comunicação estatais chineses.

Cerca de 350 alpinistas conseguiram abrir caminho e chegar a um ponto de encontro na cidade de Qudang, mas os socorristas ainda estavam em contato com outros 200 que ficaram sitiados em um acampamento nas encostas do vale de Karma, a uma altitude de 4,9 mil metros.

O Monte Everest tem cerca de 8,8 mil metros. Um campista que conseguiu descer antes que a neve bloqueasse o caminho disse ao portal que a neve já alcançava um metro de profundidade na região do acampamento e havia destruído barracas.