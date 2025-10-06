Gorjeta ainda é tabu no Japão, mesmo com alta do turismo - Um boom recente de visitantes estrangeiros no Japão desencadeou um debate sobre se os clientes devem ou não dar gorjeta por um bom serviço. A maioria dos locais espera que o hábito não se espalhe.Nunca se viajou tanto para o Japão. Mais de 21,5 milhões de estrangeiros visitaram o país no primeiro semestre de 2025, e tudo indica que esse número vai superar os 40 milhões no ano, um recorde. Para efeito de comparação, o Brasil recebeu 6,7 milhões de turistas estrangeiros em 2024.

Junto das receitas do turismo, vieram os choques culturais e moradores em fúria – um combo que já é um clássico europeu. No caso do Japão, mesmo os visitantes mais generosos e educados parecem estar incomodando, já que o hábito de dar gorjeta não é, de forma geral, bem visto entre os japoneses.

Para além do código de costumes do país, que inclui tirar os sapatos na entrada e se curvar ao fazer reverências, existem também regras tácitas sobre como manusear e oferecer dinheiro. Por exemplo, presentes em dinheiro devem ser colocados em um envelope especial, e os pagamentos não são trocados com as mãos, mas sempre colocados em uma bandeja.