Lula faz chamada de vídeo com Trump e pede fim do tarifaço - É a primeira conversa entre os dois presidentes desde julho, quando americano anunciou taxação de produtos brasileiros. Haddad disse que reunião foi "positiva". Líderes avaliam possível encontro presencial.O presidente Luiz Inácio Lula da Silvaparticipou nesta segunda-feira (06/10) de uma videoconferência com seu homólogo americano, Donald Trump, semanas após o breve encontro entre os dois líderes na Assembleia Geral da ONU, nos EUA.

Segundo nota divulgada pelo Palácio do Planalto, os presidentes discutiram as tarifas impostas pela Casa Branca contra produtos brasileiros e abriram um canal de negociação entre o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

"O presidente Lula descreveu o contato como uma oportunidade para a restauração das relações amigáveis de 201 anos entre as duas maiores democracias do Ocidente. Recordou que o Brasil é um dos três países do G20 com quem os Estados Unidos mantêm superávit na balança de bens e serviços. Solicitou a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras", disse o governo brasileiro em nota.