Mapeamento pode salvar ou condenar o leito dos oceanos?

Assim, o levantamento com ecossondas multifeixes fornece mapas topográficos, modelos tridimensionais e perfis de terreno, mesmo para profundidades muito grandes. "Existem mundos inteiros que ainda não conhecemos aqui na Terra, montanhas e cânions desconhecidos, animais desconhecidos pela ciência e simplesmente vastas quantidades de dados e descobertas que ainda nos aguardam", diz Laura Trethewey.

À luz das mudanças climáticas, a pesquisa científica sobre o fundo do mar também pode fornecer informações importantes sobre desenvolvimentos futuros. "Grande parte do fundo do mar costumava ser terra. Após a última era glacial, as geleiras derreteram, liberando água que cobriu plataformas continentais do tamanho da América do Sul. Portanto, há outro continente lá embaixo, outra Atlântida perdida, que pode lançar luz sobre como as sociedades humanas anteriores lidaram com a elevação do nível do mar", diz Trethewey. "As cartas náuticas nos dizem muito sobre o passado e o futuro, e também nos ajudam a navegar no presente."

Projeto ambicioso de mapeamento

O Seabed 2030 provavelmente não atingirá sua meta ambiciosa. Os oceanos são simplesmente grandes demais, os navios e equipamentos de sonar necessários estão faltando, houve "atrasos devido à pandemia de COVID e a motivação política para alcançá-lo também diminuiu", diz o autor de não ficção Trethewey.

"Quando o projeto foi lançado em 2017, o mundo estava menos fragmentado geopoliticamente. Agora vivemos em uma época mais instável, e os governos estão mais desconfiados e menos dispostos a compartilhar mapas." A tecnologia não é o problema; ela existe há décadas.

Os organizadores tentaram em vão "compensar quaisquer deficiências por meio de inovações como drones e crowdsourcing, bem como recrutando superiates e navios de cruzeiro para mapear o fundo do mar", disse Trethewey.