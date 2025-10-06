Trio de pesquisadores do sistema imunológico ganham Nobel de Medicina

Os pesquisadores americanos Mary E. Brunkow e Fred Ramsdell e o japonês Shimon Sakaguchi venceram o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia de 2025 por diferentes descobertas relacionadas à tolerância imunológica periférica, que impede o sistema imunológico de causar danos ao corpo. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (06/10) pelo secretário-geral da Assembleia do Nobel, Thomas Perlmann, em Estocolmo, na Suécia.

Segundo a organização, os laureados identificaram o que chamaram de "guardas de segurança" do sistema imunológico, as células T reguladoras, um mecanismo que inibe as demais células imunológicas de atacarem o próprio corpo, como ocorre nas doenças autoimunes.

Todos os dias, o sistema imunológico protege o corpo de milhares de micróbios diferentes. Muitos microorganismos, porém, desenvolveram semelhanças com as células humanas como forma de camuflagem, explica a comitê do Prêmio Nobel.