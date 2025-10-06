O que Israel conseguiu em dois anos de guerra em Gaza?

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) informou que 90% das casas em Gaza foram destruídas ou danificadas, deixando 1,9 milhão de pessoas, de uma população de 2,1 milhões, deslocadas internamente. Devido ao cerco que Israel impôs a Gaza, grandes áreas do território estão passando por uma grave fome que, até agora, matou pelo menos 450 pessoas — 150 delas crianças.

Metas não alcançadas

Após o ataque de 7 de outubro, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, estabeleceu dois objetivos principais para a guerra em Gaza: recuperar todos os reféns sequestrados de Israel e "destruir" o Hamas. Dois anos depois, ele não alcançou nenhum dos dois.

Dos 251 reféns levados para Gaza, 148 foram devolvidos vivos a Israel. Oito foram resgatados pelas FDI, e os 140 restantes libertados pelo Hamas em troca de centenas de palestinos detidos por Israel. Os restos mortais de vários reféns mortos também foram devolvidos a Israel. De acordo com o governo israelense, 48 reféns ainda estão detidos. Destes, acredita-se que apenas 20 estejam vivos.

O Hamas — que Israel, a União Europeia e os Estados Unidos, entre outros governos, consideram uma organização terrorista — ainda existe em Gaza, embora muitos de seus combatentes tenham sido mortos nos últimos dois anos. Israel também matou uma série de figuras-chave do Hamas, entre elas Ismail Haniyeh e Yahya Sinwar. Apesar disso, o grupo continua operando.

No fim de setembro de 2025, o presidente dos EUA, Donald Trump, apresentou um plano de paz de 20 pontos para Gaza que exige a libertação de todos os reféns restantes e o desarmamento do Hamas, com anistia para os combatentes que "se comprometerem a coexistir pacificamente" com Israel. Isso significaria efetivamente o fim do Hamas como milícia armada.