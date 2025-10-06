Por que o governo da França caiu e o que acontece agora

O premiê renunciou por causa do descontentamento dentro da aliança de governo. Lecornu anunciara um governo de continuidade na noite de domingo, o que incluía o retorno do ex-ministro das Finanças Bruno Le Maire, desta vez à frente do Ministério da Defesa. Essa nomeação desagradou o partido conservador Republicanos (LR), aliado de Macron desde setembro de 2024.

O líder do partido, Bruno Retailleau, que acabara de ser reconduzido ao cargo de ministro do Interior, denunciou uma composição que não refletia "a ruptura prometida" e convocou uma reunião de emergência da liderança de seu partido para esta segunda-feira.

A causa do descontentamento seria o retorno de Le Maire, um "desertor" do LR que se uniu às fileiras de Macron em 2017 e que foi ministro das Finanças daquele ano até 2024. Para a direita, Le Maire simboliza a política orçamentária que levou ao alto nível da dívida pública do país, de mais de 115% do Produto Interno Bruto (PIB).

Outro motivo de descontentamento para os conservadores teria sido a grande fatia reservada ao partido de Macron na composição do governo, com dez ministros, em comparação com apenas quatro para o LR.

O LR, o histórico partido de direita dos ex-presidentes Jacques Chirac e Nicolas Sarkozy, também havia pressionado Lecornu até o último momento para que incluísse o combate à imigração ilegal em seu programa de governo.

Já a oposição, formada pelo partido de ultradireita Reunião Nacional (RN) e pelo bloco de esquerda, criticou nos termos mais duros um governo no qual 12 dos 18 membros faziam parte da equipe deposta no início de setembro. Cargos importantes permaneceram praticamente inalterados em relação ao gabinete anterior.