Trump mobiliza mais tropas da Guarda Nacional contra "guerra interna"

Já governador de Illinois, o democrata JB Pritzker, acusou Trump de querer "criar uma zona de guerra para então poder enviar ainda mais tropas". Na cidade, manifestantes entraram em diversos embates com agentes federais devido ao aumento das prisões de imigrantes.

Em um comunicado, o governador chamou a decisão de "a invasão de Trump", dizendo que não há motivo para envio de tropas sem diálogo com as autoridades locais.

O movimento é similar à medida imposta por Trump a Washington DC e a outros municípios. Desde o início de seu segundo mandato, ele enviou ou falou em enviar tropas a dez cidades, incluindo Baltimore (Maryland), Memphis (Tennessee), Nova Orleans (Louisiana) e as cidades californianas de Oakland, São Francisco e Los Angeles.

Justiça barra mobilização em Portland

O presidente americano também tentou mobilizar oficiais de outros estados a Portland, em Oregon, para proteger um prédio do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE), mas o movimento foi barrado pela Justiça também neste domingo.

No sábado, uma juíza federal já havia suspendido o despacho de militares lotados em Oregon a Portland. Na ocasião, a magistrada Karin Immergut desconsiderou comentários da Casa Branca de que a cidade estaria "devastada pela guerra" e disse que "a determinação do presidente simplesmente não tinha base nos fatos."