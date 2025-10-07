Bandeira de "One Piece" vira ícone de protestos da Geração Z - Jovens na Indonésia e Nepal hastearam durante manifestações o estandarte da caveira com chapéu de palha, famoso para os fãs do mangá japonês. Símbolo se alastrou em passeatas anticorrupção em todo o mundo.Uma caveira sorridente com um chapéu de palha: os fãs do mangá e anime japonês One Piece reconhecem instantaneamente essa imagem. Trata-se do estandarte da Tripulação do Chapéu de Palha, um grupo de piratas liderado por um jovem capitão chamado Monkey D. Luffy.

A bandeira pirata estilizada foi hasteada em frente ao parlamento do Nepal quando manifestantes invadiram o prédio e atearam fogo nele no início de setembro. Agora ela é vista em movimentos liderados por jovens em todo o mundo, chamados de protestos da Geração Z – composta por pessoas nascidas aproximadamente entre 1996 e 2010, a primeira a crescer inteiramente na era da internet.

Mas como a tripulação pirata fictícia se tornou um símbolo de resistência e o que esse símbolo representa?