Brasileiros da flotilha pró-Gaza são deportados de Israel - Grupo de 13 brasileiros foi detido por fazer parte das embarcações que levavam ajuda à Gaza, interceptadas em águas internacionais pelas forças israelenses, o que foi classificado como "ilegal" pelo governo brasileiro.Os 13 brasileiros que estavam detidos em Israel por compor a Flotilha Global Sumud, que tentava levar ajuda humanitária à Faixa de Gaza, foram libertados nesta terça-feira (07/10), conforme confirmou o governo brasileiro. Eles foram deportados por via terrestre para a Jordânia.

Segundo a organização da missão no Brasil, todos os deportados devem passar agora por uma inspeção médica em Amã, capital jordaniana. Entre eles, estão a deputada federal Luizianne Lins e quatro ativistas que haviam iniciado uma greve de fome: Ariadne Telles, João Aguiar, Bruno Gilca e Thiago Ávila.

Ávila é cofundador do movimento ecológico Bem Viver no Brasil e tem sido alvo de críticas de publicações pró-Israel, que destacaram negativamente a participação do ativista no funeral de Hassan Nasrallah, o líder máximo do Hezbollah, e um discurso em um evento no Irã.