[Coluna] Depois do Tigrinho, agora "publi" de suposto tráfico humano

Bem, dezenas de influenciadoras brasileiras e seus agentes não acharam suspeito uma empresa russa recrutar meninas brasileiras jovens e aceitaram fazer "publi” para acusados de tráfico de pessoas.

O tal suposto programa de intercâmbio é o "Alabuga Start”, denunciado como um esquema de exploração onde meninas de países pobres, principalmente da África, são recrutadas nas redes sociais para trabalhar fazendo drones de guerra (!!).

Segundo um relatório da Iniciativa Global contra o Crime Organizado (Global Initiative against Transnational Organized Crime) publicado em maio, as jovens trabalhavam em condições indignas, manipulam produtos tóxicos e ficavam sujeitos a constante vigilância. Há relatos de que as meninas não podiam voltar para casa quando queriam, o que levou a empresa a ser investigada por tráfico humano.

É tudo distópico. Mas é uma história real. Reportagem da DW alemã de junho publicou depoimentos de garotas africanas que caíram no golpe do intercâmbio. Em entrevista, a mãe de uma jovem de 20 anos do Zimbábue contou que o programa se transformou em uma "armadilha mortal” e que sua filha teria tido "o passaporte retido, para que não fugisse.”

Ser vigiada e ter o passaporte confiscado é o roteiro básico de histórias que configuram tráfico humano. Se essa empresa realmente comete esse crime horrível, as influenciadoras que divulgam o esquema estariam aliciando vítimas. Grave assim.

Quando a verdade sobre o tal esquema de intercâmbio foi revelada e a história começou a viralizar, todos os vídeos foram deletados e algumas das influenciadoras seguiram o roteiro clássico de quem erra pesadamente e quer se safar: postaram vídeos usando roupas brancas, falando que não tinham intenção de cometer crime algum, que iriam "prestar mais atenção” e que isso "não se repetiria”. Falar que "não quis prejudicar ninguém” não resolve nada. Esse é um assunto sério, que não pode ser tratado como "um erro bobo”.