Dinamarca quer proibir redes sociais para menores de 15 anos

Frederiksen argumentou que 60% dos meninos dinamarqueses de 11 a 19 anos preferem ficar em casa a passar tempo com os amigos, enquanto 94% das crianças no sétimo ano de escola tinham um perfil nas redes sociais antes dos 13 anos.

O projeto de lei, cujo cronograma permanece indefinido, também deve dar aos pais a opção de autorizar seus filhos a usarem as redes sociais a partir dos 13 anos. A primeira-ministra, contudo, não especificou quais redes seriam atingidas pela proibição ou como ela funcionaria na prática

A ministra da Digitalização da Dinamarca, Caroline Stage, disse que a medida anunciada pelo governo foi inovadora. "Já disse isso antes e repito: fomos muito ingênuos. Deixamos a vida digital das crianças para plataformas que nunca tiveram o bem-estar delas em mente. Precisamos sair do cativeiro digital para a comunidade."

O governo dinamarquês espera que a proibição entre em vigor já no próximo ano.

Em fevereiro, a Dinamarca anunciou que os telefones celulares seriam proibidos em todas as escolas e atividades escolares extracurriculares.

A decisão foi tomada por recomendação de uma comissão governamental de bem-estar, criada para investigar a crescente insatisfação entre crianças e jovens. A comissão recomendou que crianças menores de 13 anos não deveriam ter seu próprio smartphone ou tablet.