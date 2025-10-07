Geração global de energia renovável supera o carvão pela 1ª vez - Segundo estudo, impulso se deve ao rápido crescimento na China e Índia. Pesquisadores veem sinais de "ponto de inflexão crucial" na geração de energia em prol das fontes renováveis e da sustentabilidade.No primeiro semestre de 2025, pela primeira vez as fontes de energia renováveis geraram mais eletricidade do que o carvão em nível global, impulsionadas pelo rápido crescimento na China e na Índia, afirma um relatório do think tank de energia Ember divulgado nesta terça-feira (07/09).

A participação das energias renováveis na eletricidade global aumentou para 34,3% no primeiro semestre do ano, enquanto o carvão caiu para 33,1% e o gás natural manteve sua quota de 23%, diz o documento.

As energias renováveis, como eólica e solar, forneceram 5.072 terawatts-hora (TWh) de eletricidade globalmente entre janeiro e junho, superando os 4.896 TWh do carvão.