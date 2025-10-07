Israelenses e palestinos: divididos para sempre?

"Minha maior preocupação em relação a Israel é a falta de empatia", afirma à DW Corey Gil-Shuster, diretor do programa de mestrado em resolução de conflitos e mediação na Universidade de Tel Aviv. "As pessoas sequer têm empatia por crianças, idosos ou doentes, como pacientes com câncer."

Desde 2012, Gil-Shuster lida regularmente com temas controversos em sua série de vídeos na internet The Ask Project ("Projeto pergunta", em tradução livre), no qual ele recolhe perguntas de seus espectadores e as dirige diretamente a ambas as populações em pesquisas de rua. Em um desses vídeos, por exemplo, ele perguntou aos palestinos se eles apoiariam novas ações como o ataque terrorista a Israel em 7 de outubro de 2023. Em outro clipe, ele pergunta aos israelenses se eles estão felizes com o sofrimento da população de Gaza.

Quando questionado sobre a empatia pelos idosos, doentes e crianças durante uma filmagem recente no norte de Israel, uma mulher simplesmente deu de ombros, relatou o pesquisador com tristeza. "Eu nem penso no que o mundo pensa de nós; esse é um assunto diferente. Estou preocupado com o que isso nos torna. Estou chocado com a pouca humanidade que há nesta questão", lamenta Gil-Shuster.

"Desumanização quase completa"

Khalil Shikaki, cientista político que dirige o Centro Palestino de Pesquisa de Opinião Política e Pública (PCPSR), em Ramallah, na Cisjordânia, também identifica um ponto absolutamente baixo na relação entre os dois lados. "Nos últimos dois anos, houve uma desumanização quase completa; ambas as sociedades chegaram a um ponto em que não estão dispostas a reconhecer a humanidade do outro lado."

Esse cenário também tem impacto significativo no quanto as pessoas estão dispostas a ceder visando uma solução de paz, diz Shikaki à DW.