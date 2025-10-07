Crise na França: Macron afasta renúncia, mas sofre pressão por nova eleição

O ex-primeiro-ministro Édouard Philippe, que serviu sob Macron de 2017 a 2020 e planeja concorrer às eleições presidenciais de 2027, instou o presidente nesta terça-feira (07/10) a renunciar, afirmando que essa é a única maneira de superar meses de impasse político, e pediu a convocação de eleições antecipadas.

Gabriel Attal, um aliado de Macron que serviu como primeiro-ministro de janeiro a setembro de 2024, disse não "compreender mais" as decisões de Macron. Ele afirmou que a dissolução da Assembleia Nacional em 2024 desencadeou uma série de movimentos que sugerem que Macron "quer se agarrar ao poder a todo custo". Attal também é visto como um potencial candidato para 2027.

Macron descarta renúncia

Até o momento, Macron descartou a renúncia, apesar das pressões de todos os setores, principalmente dos partidos de esquerda e do ultradireitista Reunião Nacional, liderado por Marine Le Pen.

O presidente insiste que foi eleito diretamente pelo povo francês e que cumprirá seu mandato até meados de 2027.

Após a surpreendente renúncia de Lecornu na segunda-feira, Macron pediu que ele permanecesse no cargo temporariamente e se reunisse com líderes políticos até a noite desta quarta-feira para, de alguma forma, traçar um caminho a seguir e estabilizar o país.