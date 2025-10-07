O que está impulsionando as altas do ouro e do bitcoin?

O ouro também se beneficiou da perda de confiança no iene como ativo de refúgio. Apesar de as ações japonesas terem subido nesta segunda-feira após a confirmação da eleição de Sanae Takaichi como líder do partido governista LDP, posicionando-a para ser a primeira mulher a liderar o país, o iene continuou a cair.

"A fraqueza do iene em decorrência das eleições do LDP deixou os investidores com um ativo de refúgio a menos, e o ouro soube capitalizar", disse o analista-chefe de mercado da KCM Trade, Tim Waterer, à agência de notícias Reuters.

Na Europa, a renúncia do primeiro-ministro Sébastien Lecornu elevou a crise política e as incertezas em relação à economia da França, a segunda maior da União Europeia, com uma dívida pública equivalente a 115% do Produto Interno Bruto (PIB), e alimentou temores de que essa situação afete a estabilidade do euro.

A situação nos EUA eleva a atratividade do ouro. "O shutdown do governo americano significa que uma nuvem de incerteza ainda paira sobre a economia americana e sobre o potencial de qualquer impacto no PIB", acrescentou Waterer.

No entanto, especialistas dizem que a atual alta do ouro se deve não só às dúvidas sobre o futuro da economia americana ou mesmo global. Vários analistas afirmam que houve um aumento na demanda por fundos de investimento ETF lastreados em ouro, procurados cada vez mais por investidores de todos os perfis e tamanhos.

"O fato de a demanda por ETFs ter voltado à cena com tanta força significa que existem duas formas 'agressivas' de procura por ouro: pelos bancos centrais e pelos investidores em ETFs", escreveram analistas do Deutsche Bank em nota a clientes.