Presidente do Equador sai ileso de ataque a sua comitiva - Comboio de Daniel Noboa é atacado em meio a protesto de indígenas contra aumento do custo de vida nas regiões agrícolas. Cinco pessoas foram presas por suspeita de participação no suposto atentado.O presidente equatoriano, Daniel Noboa, saiu ileso de um suposto atentado a tiros e pedras contra o veículo em que viajava nesta terça-feira (07/10), em meio a protestos indígenas contra seu governo.

"Quinhentas pessoas apareceram e atiravam pedras e, obviamente, também há sinais de balas no carro do presidente", disse a ministra do Meio Ambiente e Energia, Inés Manzano, garantindo que Noboa escapou em segurança. A polícia prendeu cinco suspeitos de participação no suposto atentado.

Vídeos divulgados pela Presidência mostram a cena de dentro de um dos veículos, onde vários objetos se chocam contra as janelas e alguém dentro grita "abaixem a cabeça".