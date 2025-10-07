Quem é Marco Rubio, ex-rival de Trump escalado para negociar com o Brasil - Ex-rival do presidente americano, atual secretário de Estado dos EUA leva "America First" à diplomacia e se tornou principal porta-voz das sanções contra o Brasil. Bolsonaristas comemoram indicação.Principal porta-voz da cascata de medidas americanas impostas contra o Brasil desde julho, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, foi o escalado pelo presidente Donald Trump para negociar o tarifaço imposto a produtos brasileiros.

A ligação entre Trump e Lula na última segunda-feira marcou uma mudança de tom na retórica do presidente americano em relação ao Brasil. Antes, ele criticava duramente o governo e o Judiciário brasileiros como forma de apoiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, afirma ver "química" na relação com Lula, descreve o diálogo como positivo e se diz disposto a manter novas conversas.

Do lado brasileiro, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o vice-presidente, Geraldo Alckmin, serão responsáveis por negociar o alívio das tarifas de 50% impostas a produtos nacionais, além de tentar reverter a ofensiva americana contra o Pix e a regulamentação das redes sociais. Também interessa ao governo brasileiro que a Casa Branca suspenda restrições aplicadas a autoridades, como as sanções financeiras que atingem o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.