A história real dos "alpinistas" presos no Monte Everest - Resgate de turistas surpreendidos por nevasca no lado tibetano do Monte Everest gerou manchetes no mundo todo. Alguns fatos ficaram em segundo plano.Insuflada por postagens nas redes sociais, a notícia correu o mundo: centenas de pessoas foram atingidas por uma tempestade de neve no lado tibetano do Monte Everest no último fim de semana e estavam presas no local.

Era verdade, mas, como costuma ser quando se trata da montanha mais alta do mundo, havia algumas imprecisões nos relatos.

Falava-se de mortes. De fato, o mau tempo causou a morte de dois montanhistas, mas não no lado tibetano do Everest: um turista de trekking morreu numa cadeia de montanhas na província de Qinghai, distante mais de 1,6 mil quilômetros a nordeste do Everest, e um alpinista coreano morreu no Pico Meru, uma montanha de trekking com mais de 6 mil metros de altura no Nepal, não muito longe do Everest.