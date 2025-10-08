Bar vazio e 10% de faturamento: como comerciantes lidam com o 'efeito metanol'

Para tranquilizar os clientes, ele começou a disponibilizar todos os certificados de fiscalização das distribuidoras do bar, que, segundo ele, são inspecionados pela Vigilância Sanitária. Ele fez ainda comunicados e posts informativos nas redes sociais. "Compramos desde a abertura, há sete anos, dos mesmos fornecedores homologados. Nunca houve um problema sequer. Esses fornecedores explicam em cartas e certificados que já passaram por fiscalização e nada de irregular foi encontrado", reforça.

Como alternativa para os consumidores que ainda se sentem inseguros, Bandim conta que começou a fazer mais drinques sem álcool. "Já tínhamos opções sem álcool e estamos ampliando, mas dificilmente vai surtir algum efeito a curto prazo", destaca. Ele teme ter mais prejuízos e diz que a situação se assemelhe à época da pandemia.

Assim como Bandim, o dono do bar Armazém Garnizé, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, afirma que houve uma diminuição do público neste fim de semana. "Com certeza teve uma queda visível. Provavelmente porque são consumidores que têm um relacionamento mais efêmero com o bar. Os clientes de meio de semana são consumidores mais fiéis, que têm confiança, que conversam com a gente sobre isso, pedem informação e acabam mantendo essa frequência mesmo com esse problema do metanol", conta Caetano Barreira.

Ele observou também uma queda nos pedidos dos drinques que são feitos com destilados. "A venda de destilados caiu 84%. Uma das distribuidoras de bebidas que nos atende interrompeu a venda de destilados temporariamente", complementa.

Para dar confiança aos frequentadores, o proprietário afirma que também está disponibilizando notas fiscais das "bebidas quentes", além de deixar esclarecimentos na página do bar pelo Instagram. Mesmo com a baixa procura por parte dos clientes, ele ainda não consegue mensurar o prejuízo e impacto financeiro, pois é preciso analisar o comportamento de consumo ao longo do mês.

O bar Das, localizado na Vila Buarque, também sentiu os efeitos da preocupação dos consumidores com o metanol. A proprietária, Nina Veloso, conta que, embora o fluxo de clientes tenha oscilado, a principal mudança foi no consumo. "Percebemos uma grande queda nos coquetéis com álcool e um aumento expressivo nos pedidos de cervejas, vinhos e drinques sem álcool", afirma.