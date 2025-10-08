Como UE e Otan combatem a frota fantasma de Putin

Porém, desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, a frota fantasma global, "que anteriormente transportava principalmente mercadorias de e para o Irã e a Venezuela, aumentou exponencialmente", de acordo com o think tank americano Atlantic Council, que estima que 17% de todos os petroleiros pertençam a essa rede, que também inclui outros navios mercantes.

Estimativas sugerem que a frota fantasma da Rússia inclua mais de 900 petroleiros. A UE já colocou 444 deles numa lista de sanções, mas se eles não atracarem em portos europeus, a tripulação não costuma ser importunada. Essa rede gera dezenas de bilhões de euros para o orçamento da Rússia, financiando cerca de 40% do esforço de guerra russo, segundo estimativas.

Novo incidente na França

No dia 27 de setembro, a Marinha francesa interceptou o petroleiro Pushpa (também conhecido como Boracay ou Kiwala), de 244 metros de comprimento e que integra a frota fantasma da Rússia, ao largo da cidade costeira de Saint-Nazaire.

O navio é suspeito de ter sido usado como plataforma de lançamento nosrecentes voos de drones perto de aeroportos na Dinamarca. Segundo o jornal Le Monde, o petroleiro com bandeira do Benim trocou 13 vezes de bandeira nos últimos três anos. O capitão chinês e seu primeiro oficial foram temporariamente detidos.

O presidente francês, Emmanuel Macron, falou em "grave má conduta" e pediu uma "coalizão dos dispostos" contra a frota fantasma. "Se detivermos os navios por vários dias ou semanas, destruiremos esse modelo de negócios", disse Macron, para quem esse é um passo importante para aumentar a pressão sobre a Rússia e forçar o Kremlin à mesa de negociações.