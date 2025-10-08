Espanha suspende venda de armas e munições a Israel

A lei também veta o uso de portos e do espaço aéreo espanhol para o transporte de combusível que possa ser usado em Israel para fins militares, e proíbe a publicidade de produtos "provenientes de colônias ilegais em Gaza e na Cisjordânia".

O embargo já havia sido anunciado em setembro por Sánchez, um dos líderes europeus mais críticos à ofensiva israelense contra o grupo islamista Hamas em Gaza, como parte de uma série de medidas contra a ofensiva israelense.

O governo afirma que já havia proibido a compra ou venda de armas a Israel desde o início da guerra, desencadeada pelo terrorista do Hamas em solo israelense em 7 de outubro de 2023.

"A resposta de Israel aos terríveis atentados cometidos pelo grupo terrorista Hamas em 7 de outubro de 2023 acabou se tornando um ataque indiscriminado contra a população palestina, que a maioria dos especialistas chamou de genocídio", diz o preâmbulo da lei.

Israel critica embargo

Na segunda-feira, antes da aprovação do decreto, a embaixada de Israel na Espanha já havia criticado a proposta, chamando-a de "uma decisão cínica e repreensível".