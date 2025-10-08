Israel e Hamas assinam 1ª fase do acordo de paz em Gaza - Presidente dos EUA, Donald Trump, anuncia que ambos os lados concordaram com a primeira fase do plano que visa pôr fim ao conflito no enclave palestino.Representantes de Israel e da organização islamista Hamas concordaram com a primeira fase do plano de paz proposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que prevê um cessar-fogo no conflito na Faixa de Gaza, escreveu Trump em postagem na sua rede social, a Truth Social.

"Isso significa que todos os reféns serão libertados muito em breve, e Israel retirará suas tropas para uma linha acordada, como os primeiros passos em direção a uma paz forte, duradoura e eterna", escreveu Trump, acrescentando que "todas as partes serão tratadas de forma justa."

As negociações entre negociadores de Israel e do Hamas estão em andamento há vários dias no resort costeiro egípcio de Sharm el-Sheikh.