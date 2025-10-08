Macron se mantém no cargo e deve indicar novo premiê da França - Presidente tem 48 horas para escolher novo nome. Premiê Lecornu, que ficou menos de um mês no cargo, sela acordo com líderes de vários partidos para evitar dissolução do Parlamento.O gabinete presidente da França, Emmanuel Macron, informou nesta quarta-feira (08/10) que um novo primeiro-ministro será nomeado dentro de um prazo de 48 horas, após a renúncia do premiê Sébastien Lecornu no início da semana ter aprofundado a crise política no país.

O premiê renunciou na manhã desta segunda-feira, após menos de um mês no cargo, depois de nomear um gabinete pró-Macron que causou indignação tanto nos partidos de direita quanto nos de esquerda. No mesmo dia, Macron deu a Lecornu um prazo até a noite desta quarta-feira para encontrar uma saída para meses de impasse em torno do orçamento do país e viabilizar a indicação de um novo primeiro-ministro.

Nesta quarta, Lecornu disse ter informado Macron que havia uma maioria na câmara baixa do Parlamento contra a dissolução do governo. "A maioria dos deputados se opõe à dissolução (do Parlamento); existe uma plataforma para a estabilidade; é possível adotar um orçamento até 31 de dezembro", disse o gabinete de Macron, citando as conclusões de Lecornu.