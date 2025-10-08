Nobel de Química premia trio de pesquisadores por armazenamento de gases

Os três laureados trabalharam na criação de construções moleculares com grandes espaços por onde gases e outros produtos químicos podem fluir, e que podem ser utilizados para captar água do ar do deserto, capturar dióxido de carbono e armazenar gases tóxicos.

"Seguindo as descobertas inovadoras dos laureados, químicos criaram dezenas de milhares de estruturas metalorgâncias diferentes. Algumas delas podem contribuir para resolver alguns dos maiores desafios da humanidade, com aplicações que incluem a separação de poluentes da água, a decomposição de vestígios de produtos farmacêuticos no meio ambiente, a captura de dióxido de carbono ou a retenção de água do ar do deserto", diz o Comitê Nobel de Química.

Segundo a organização, a indústria já estuda como usar a arquitetura molecular para, por exemplo, decompor gases nocivos, e absorver o CO2 de fábricas e usinas de energia, reduzindo as emissões de gases de efeito estufa.

Iniciativa de um inventor sueco visionário

Em 2024, o Nobel de Química foi para o bioquímico americano David Baker, o britânico Demis Hassabis e o americano John M. Jumper por suas contribuições no campo do design computacional de proteínas e previsão da estrutura proteica.

Em 2023, a conceituada distinção do campo da química coube a Moungi Bawendi, Louis Brus e Alexei Ekimov, atuantes nos Estados Unidos, pela descoberta e desenvolvimento dos pontos quânticos, ou átomos artificiais, importantes para a computação quântica e já empregados em televisores modernos.