O que se sabe e quais as teses da polícia sobre o surto de metanol

Também foram contabilizados 13 óbitos suspeitos, que estão em análise, e dois confirmados. Nesta terça-feira, o governo de São Paulo atestou uma terceira morte, em São Bernardo do Campo. As outras duas vítimas haviam consumido bebidas alcoólicas em bares da capital paulista.

O que as autoridades já identificaram

Ainda não se sabe a origem do metanol que causa intoxicação em São Paulo, principal afetado pelo problema com casos notificados em 25 cidades. Contudo, diligências realizadas nos bares onde vítimas consumiram destilados levaram à descoberta de milhares de garrafas sem rótulo e sem comprovação de procedência.

Até o momento, a polícia paulista prendeu 20 suspeitos de envolvimento na manipulação de bebidas nos últimos dias. Segundo o governo de São Paulo, elas não têm relação entre si, o que pode indicar que diferentes operações de falsificação acontecem de forma simultânea. Um dos suspeitos foi detido por supostamente abastecer falsificadores com garrafas, rótulos, tampas e selos imitando produtos originais.

Ao menos 11 estabelecimento foram interditados por questões sanitárias e, desde o final de setembro, 16 mil garrafas foram apreendidas. Deste total, 1,2 mil foram encontrados com rótulos trocados em Diadema. Outros 103 mil vasilhames vazios foram confiscados em um galpão clandestino na capital paulista que vendia as garrafas para terceiros. Uma fábrica clandestina foi fechada em Jundiaí e 316 mil rótulos falsificados foram encontrados em diligências em quatro cidades.

Produtos confiscados são periciados pela Superintendência de Polícia Técnico-Científica, que já encontrou metanol em destilados vendidos por duas distribuidoras de bebidas. Segundo nota técnica, a concentração da substância indica que ela não é fruto de destilação natural e estava acima dos níveis permitidos por lei.