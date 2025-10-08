Por que a mulher mais poderosa da União Europeia está sob pressão

Às críticas de Bardella seguiram-se as da francesa e vice-presidente do Grupo da Esquerda, Manon Aubry. Para ela, von der Leyen fracassou nas negociações com Israel e na guerra em Gaza, além da concretização do Acordo Verde Europeu, e errou ao focar na compra de armas em vez de investir em segurança social. "Você deve sair", disse ela à chefe da UE.

A resposta de von der Leyen veio na forma de um apelo por unidade no Parlamento: "A verdade é que os nossos adversários não só estão prontos para explorar quaisquer divisões, como também alimentam ativamente essas divisões", disse ao assumir o púlpito.

Parlamento Europeu fragmentado

Os debates acontecem como preparação a duas moções de censura a que Ursula von der Leyen será submetida na próxima quinta-feira. Esta é a segunda rodada de votações deste tipo que sua administração enfrentará em menos de três meses, algo inédito até então.

Antes da ofensiva mais recente, a última tentativa de derrubar um presidente da Comissão Europeia, órgão executivo da UE, havia acontecido apenas em 2014, contra Jean-Claude Juncker.

Von der Leyen chefia a Comissão desde 2009 e, no ano passado, foi reeleita para um novo mandato de cinco anos. Em julho deste ano, o procedimento foi aberto por um deputado ultradireitista, mas a política alemã obteve amplo apoio para permanecer no cargo.