Queda populacional de formigas em Fiji indica apocalipse global de insetos - Estudo identificou redução populacional em 79% das espécies endêmicas de formigas em Fiji. Pesquisadores veem relação com problema global que afeta ecossistemas menos isolados.Ao menos 79% das espécies endêmicas de formigas do arquipélago de Fiji vivem um forte declínio populacional, uma decadência que coincide com a chegada do ser humano na região, há 3 mil anos, e que se intensificou nos últimos séculos com o avanço da colonização das ilhas do Pacífico Sul.

Os dados foram publicados por cientistas do Instituto de Ciência e Tecnologia de Okinawa, do Museu de Zoologia Comparativa de Harvard e da Universidade Maryland na revista Science, em meados de setembro. A tendência, segundo os pesquisadores, é representativa de um processo que pode incidir sobre insetos endêmicos de diversas partes do mundo e sobre seus habitats.

Isso porque a abundância e a biodiversidade dos insetos são cruciais para manter ecossistemas saudáveis, já que atuam desde a polinização das flores até a decomposição e o apoio aos ciclos de nutrientes. Em Fiji, por exemplo, espécies nativas são responsáveis até mesmo por cultivar pés de café na casca de árvores a fim de colher seu néctar.