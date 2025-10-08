Quem são os líderes palestinos presos em Israel? - Acordo para pôr fim à guerra na Faixa de Gaza levaria à libertação de ativistas palestinos sob custódia israelense e dos reféns ainda em posse do Hamas.Um alto funcionário do Hamas afirmou nesta quarta-feira (08/10) que os negociadores do grupo islamista palestino e Israel trocaram listas de prisioneiros e reféns que seriam libertados caso um acordo fosse alcançado durante as negociações no Egito para um cessar-fogo na Faixa de Gaza.

O plano de paz de 20 pontos proposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prevê a remoção das forças de Israel em Gaza de uma "linha de retirada inicial" em troca da libertação dos reféns que o Hamas – considerado uma organização terrorista por União Europeia, Estados Unidos, Alemanha e vários outros países – sequestrou há dois anos, durante os ataques terroristas de 7 de outubro de 2023.

Israel espera que as negociações levem à libertação ou à recuperação desses reféns, dos quais acredita-se que apenas 20 estejam vivos.