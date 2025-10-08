Ultradireita alemã corteja trumpismo em agendas nos EUA

Em Washington, ela confirmou que se reuniu com funcionários do governo Trump em um anexo da Casa Branca. Seus homólogos americanos incluíam funcionários do gabinete do vice-presidente dos EUA, JD Vance, além de representantes do Departamento de Estado e do Conselho de Segurança Nacional dos EUA.

Já Frohnmaier e Schmidt se encontraram diretamente com Darren Beattie, assessor de alto escalão de Trump, durante a viagem no início de outubro.

Alinhamento contra "imigração e cultura woke"

Von Storch descreveu suas conversas no X como "muito abertas, construtivas e orientadas para objetivos". Em entrevista à estação de rádio suíça Kontrafunk, disse que os americanos se mostram interessados "nas restrições à liberdade de expressão e na censura na Alemanha".

Para a AfD, essa tem sido uma questão recorrente. No entanto, o que o partido chama de "restrições à liberdade de expressão" tem refletido, muitas vezes, decisões judiciais contra seus quadros, por violarem leis alemãs, penalidades que rotineiramente rejeitam como motivadas politicamente.

Em 2024, por exemplo, Björn Höcke, o influente líder estadual da AfD no estado da Turíngia, foi multado duas vezes por usar slogans ligados a um grupo paramilitar da era nazista durante discursos de campanha. Mais recentemente, a agência de inteligência interna da Alemanha classificou o partido como "extremista de direita", mas suspendeu a aplicação do selo até análise judicial.