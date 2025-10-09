Agroterrorismo: como a IA transforma a biotecnologia em arma

Além dos métodos clássicos de contrabando, a possibilidade de otimizar organismos nocivos com a ajuda da biologia sintética ou a partir da concepção de proteínas baseada em IA está ganhando importância. Cientistas alertam há muito tempo que as ferramentas para alterar fungos, esporos, vírus e proteínas tóxicas podem não ter apenas objetivos pacíficos, mas também fins potencialmente bélicos.

"A engenharia de proteínas é uma pesquisa de mão dupla. Ela pode ter efeitos extremamente positivos, por exemplo, no desenvolvimento de vacinas, em terapias baseadas em genes, em conceitos de diagnóstico e terapia individualizados e em doenças para as quais até agora há poucos ou nenhum tratamento disponível", afirma Birte Platow, professora de pedagogia religiosa no Instituto de Teologia Evangélica da Universidade Técnica de Dresden e membro do Centro de Competência em IA ScaDS.AI da Universidade Técnica de Dresden/Universidade de Leipzig.

"Ao mesmo tempo, essa pesquisa é de alto risco, pois a mesma tecnologia pode ter efeitos potencialmente prejudiciais, a exemplo da síntese acidental ou intencional de genes que codificam proteínas perigosas, como no caso do desenvolvimento de armas biológicas", pondera Platow.

O Escritório de Avaliação de Impactos Tecnológicos do Parlamento Alemão também confirma que as tecnologias de dupla utilização e a concepção de proteínas baseada em IA tornam os ataques a infraestruturas críticas, à agricultura e às cadeias de abastecimento tecnicamente mais fáceis e acessíveis.

Dirk Lanzerath, da Universidade Rheinische Friedrich-Wilhelms de Bonn e diretor do Centro Alemão de Referência para Ética nas Ciências Biológicas (DRZE), tem uma opinião semelhante: "As tecnologias de dupla utilização caracterizam-se pelo fato de que, além de terem uma utilidade civil, também podem ser utilizadas indevidamente para fins militares ou criminosos".

Por isso, os pesquisadores sempre enfrentam um dilema: "Por um lado, a concepção de proteínas baseada em IA abre oportunidades para o desenvolvimento aprimorado de vacinas e a produção acelerada de medicamentos, mas, por outro, traz o risco de facilitar a produção de armas biológicas", pondera Lanzerath.