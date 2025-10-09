Berlim põe em risco tradição de doações ao aumentar multas - Ideia de que o lixo de um morador é o tesouro de outro faz parte da cultura berlinense há muito tempo, mas a capital alemã se cansou dos resíduos deixados e planeja aumentar as multas. Será que vai funcionar?Entre sofás velhos, geladeiras quebradas, caixas de roupas de bebê e caixotes de fitas cassete, as ruas de Berlim escondem alguns tesouros. Não é raro encontrar bens em ótimo estado de conservação dando sopa na calçada, como jogos de louça completos. Há quem praticamente monte uma casa só com coisas coletadas da rua.

Foi numa dessas coleções de desapegos que o músico berlinense Eno Thiemann descobriu um novo autor favorito. Os livros de Haruki Murakami estavam do lado de fora do prédio, e uma etiqueta avisava: "para doação". A expressão, que em alemão é zu verschenken, faz parte da alma das ruas da cidade.

"Fiquei muito feliz quando voltei em 2013 e vi que existe essa cultura", disse Thiemann, que havia deixado Berlim três décadas antes, quando a prática não era popular. "A maioria das pessoas não coloca na rua apenas o que não presta mais — é uma atitude legal e que enriquece o bairro."