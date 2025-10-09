Chefe da diplomacia brasileira irá aos EUA negociar tarifaço - Mauro Vieira foi convidado pelo secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, para iniciar tratativas após reunião entre Trump e Lula. Presidente brasileiro diz que negociações estão "em outro momento".O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, foi convidado pelo secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, para um encontro presencial em Washington, onde devem iniciar as conversas sobre o tarifaço imposto pelo governo de Donald Trump aos produtos brasileiros. A data ainda não foi definida.

Segundo comunicado do Itamaraty, os dois conversaram por telefone nesta quinta-feira (09/10). "Após diálogo muito positivo sobre a agenda bilateral, acordaram que equipes de ambos os governos manterão reunião proximamente em Washington, em data a ser definida, para dar seguimento ao tratamento das questões econômico-comerciais entre os dois países", diz a nota.

O encontro foi organizado após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reunir por videoconferência com seu homólogo americano Donald Trump, abrindo caminho para negociações sobre a disputa comercial entre os dois países.