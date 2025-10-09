[Coluna] Quem vai querer ser professor no Brasil?

A criação de bolsas como incentivo à formação de educadores é muito boa, mas totalmente disfuncional quando não se tem propostas e mudanças que incentivem a permanência na profissão. Há inúmeras dificuldades, como os baixos salários e a consequente sobrecarga de trabalho, já que os docentes são obrigados a trabalhar em mais de uma instituição de ensino, em salas de aula lotadas, os desgastes físicos e mentais que já foram comprovados e as más condições trabalhistas.

"As demandas do professor aumentaram com o avanço da tecnologia, e acaba que o professor fica doente mesmo. Não adianta formar professores se você não muda o formato da educação, que está cada vez mais maçante", diz um professor de ciências da rede particular que preferiu não ser nomeado.

Jovens que não sonham mais em ensinar

Esse programa do governo só reforça que o futuro da docência está cada vez mais ameaçado. Quando perguntei em uma sala de aula para os alunos quantos querem ser professores, apenas cinco dentre 60 jovens expressaram esse desejo. Como educadora de ensino médio, converso muito com meus alunos sobre suas ambições profissionais. Dos que falam sobre o desejo de lecionar, todos alegam saber da dificuldade da profissão, mas mantêm suas escolhas por amor.

Um futuro sem professores à vista

De acordo com um estudo do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo (Semesp), o Brasil poderá ter uma carência de 235 mil professores até o ano de 2040. O dado me fez refletir sobre como isso é apenas a consequência da desvalorização do educador, já que com a falta de uma boa remuneração e bons benefícios, ocorre o desinteresse na área. Os professores ganham muito menos do que outros profissionais com o mesmo grau de escolaridade.