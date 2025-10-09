Kim Jong-un está no auge de seu poder na Coreia do Norte

Agora, Kim espera que o presidente dos EUA, Donald Trump, finalmente rompa o banimento. Ele condicionou novas conversas com os EUA ao abandono da "absurda obsessão pela desnuclearização". Especula-se que Trump possa se encontrar com Kim na linha de demarcação do paralelo 38, como fez em junho de 2019. O presidente dos EUA visitará a Coreia do Sul no fim de outubro e participará da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec).

Com o desfile militar de aniversário, o Partido dos Trabalhadores da Coreia também celebra seu principal membro. Kim reavivou o partido como instrumento de poder e o moldou à sua vontade. Se seu pai, Kim Jong-il, nunca realizou um único congresso partidário, o jovem líder deixou uma marca pessoal no partido. O sétimo congresso, em 2016, reafirmou o "Kimilsungismo-Kimjongilismo", uma síntese das ideias de Kim Il-sung e Kim Jong-il (avô e pai do atual líder), como princípio norteador e estipulou que o partido operasse "sob a liderança monolítica" do Comitê Central.

No oitavo congresso, em 2021, o PTC abandonou a doutrina de "militares em primeiro lugar" (Songun) de Kim Jong-il e estabeleceu a doutrina de "povo em primeiro lugar" como a nova forma fundamental do socialismo. Kim foi nomeado secretário-geral do Comitê Central, expandindo ainda mais seu poder.

Em setembro deste ano, Kim anunciou que o nono congresso apresentaria uma doutrina de desenvolvimento simultâneo de forças armadas nucleares e convencionais. Isso significa que os preparativos para o próximo congresso do partido, presumivelmente em 2026, já estão em andamento.

O próximo ano é também uma opção porque o antecessor do PTC, a União Abaixo o Imperialismo, foi fundado há cem anos, em outubro de 1926, supostamente por Kim Il-sung, depois de ele e seus pais terem se exilado na China. Kim Il-sung tinha então 14 anos.

Autor: Martin Fritz