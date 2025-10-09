O que se sabe sobre o acordo entre Israel e o Hamas - Primeira fase inclui libertação de reféns israelenses e prisioneiros palestinos, mas muitos pontos essenciais do plano de paz de Donald Trump ainda não estão definidos.Israel e o grupo radical palestino Hamas concordaram nesta quarta-feira (08/10) com a primeira fase do plano do presidente dos EUA, Donald Trump, para a Faixa de Gaza, o que inclui a libertação de todos os reféns israelenses e a retirada para uma linha delimitada das forças militares israelenses no enclave palestino.

Trump anunciou o acordo como "um primeiro passo rumo a uma paz sólida, duradoura e eterna", mas não há clareza sobre a implementação de pontos essenciais do seu plano de paz, como a futura administração da Faixa de Gaza e o destino do Hamas.

O acordo deverá ser assinado ao meio-dia (horário local) desta quinta-feira, e um cessar-fogo deve entrar em vigor assim que o acordo for assinado, segundo fontes familiarizadas com as negociações.